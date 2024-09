Steile Kurven, sanfte Wellen: Baustart für Pumptrack in Grieskirchen

Ambitioniert ist der Zeitplan für die neue Pumptrack-Anlage in Grieskirchen. Die neue Rad-Wellenbahn südlich der Tennishalle und neben dem Funpark soll bereits Ende Oktober fertig sein, gestern war nach fünf Tagen Dauerregen Spatenstich.

Es ist das erste Projekt des "Masterplans für Pumptracks", die Anlage wird vom Land Oberösterreich mit 50 Prozent kofinanziert. "Jedes Jahr sollen eine oder zwei weitere Pumptracks folgen. Sie sollen viele Kinder und Jugendliche für den Radsport begeistern", sagte Sportlandesrat Markus Achleitner (VP). Paul Resch, Präsident des OÖ. Radsportverbands, betonte, dass hier Kinder spielerisch lernen, das Rad zu beherrschen, und das Rüstzeug für einen späteren Einstieg in den Radrennsport erhalten.

Engagierter Radclub

Treibender Motor hinter dem Projekt ist der Grieskirchner Radclub, der sich über die Landesgrenzen hinaus mit seinem jährlichen Radmarathon einen Namen gemacht hat. "Das wird eine coole Begegnungszone für die Jugend, mit dem Pumptrack können wir bestimmt viele für den Einstieg in den Radsport begeistern", sagte Obmann Wolfgang Breitwieser. Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) betonte, dass der Verein vorbildliche Jugendarbeit leiste und viel Eigeninitiative an den Tag gelegt habe. Sie dankte auch der regionalen Wirtschaft für die Unterstützung. Die Anlage kostet 200.000 Euro plus weitere 20.000 Euro für die Infrastruktur. Das Land übernimmt 100.000 Euro, der Radverein 50.000 Euro, den Rest Sponsoren und die Gemeinde. Das 1300 Quadratmeter große Grundstück hat die Sparkasse zur Verfügung gestellt.

Regelmäßige Events

Die Bahnlänge in einem Rundkurs mit Steilkurven und Sprüngen beträgt 100 Meter, befahren werden kann sie nicht nur mit Fahrrädern, sondern auch mit Scootern, Inlineskates oder Skateboards. Es wird eine Flutlichtanlage, Zuschauerplätze und eine Beschattung geben. Der Grieskirchner Radverein will regelmäßig nationale Rennen und Veranstaltungen abhalten, der Start ist Ende Oktober mit einem Eröffnungsfest, bei dem Profis zeigen werden, was alles auf dieser Anlage möglich ist.

Gestern war Spatenstich für die neue Sportanlage: Günter Wagner (Grieskirchner Radclub), Radsportverbandspräsident Paul Resch, Bürgermeisterin Maria Pachner, Landesrat Markus Achleitner und Wolfgang Breitwieser (Radclub)

Der neue Masterplan orientiert sich an jenen von Motorikparks, die ebenfalls möglichst flächendeckend in Oberösterreich errichtet werden. Am Freitag wird der neue Motorikpark in Wels westlich des Welldorados eröffnet, der ebenfalls vom Land Oberösterreich gefördert wird.

Ausgearbeitet hat den Masterplan Pumptrack der Sportwissenschafter Rüdiger Jahnel, der einen Kriterienkatalog als Entscheidungsgrundlage für förderwürdige Projekte ausgearbeitet hat.

Als zweites Projekt wird ein Pumptrack bei der Esplanade in Gmunden umgesetzt.

