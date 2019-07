Steile Karriere: Vom Amtsleiter zum Ehrenbürger

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympionike und Großcousin von Jachs Ehefrau Helene, erschien als Überraschungsgast auf der Bühne und rückte wie die Redner vor ihm den scheidenden Thalheimer Amtsleiter vor 250 Gästen ins allerhellste Licht. Jachs machte auch keinen Hehl daraus, dass das Fest zu seinen Ehren ganz nach seinem Geschmack sei: "Ich habe mir diese Feier gewünscht", verriet er ohne falsche Bescheidenheit.

Zuvor wurde der Spitzenbeamte nicht nur verbal gewürdigt, sondern auch hoch dekoriert. Bürgermeister Andreas Stockinger verlieh Jachs mit einstimmiger Zustimmung des Gemeinderats die Ehrenbürgerwürde. Stockingers Amtskollege Andreas Rabl kam mit der silbernen Verdienstmedaille der Stadt Wels angerauscht. Vizebürgermeister Norbert Mayer sprach aus, was sich an diesem Abend viele dachten: "Thalheim ohne Leo Jachs ist nicht mehr vorstellbar." Allein die Zahlen sprechen für sich: Der gebürtige Samareiner begann vor 45 Jahren als kleiner Gemeindebediensteter, 13 Jahre später wurde er Amtsleiter. Als Standesbeamter verheiratete er nicht weniger als 600 Brautpaare: "Angeblich haben seine Ehen eine hohe Festigkeitsrate", feixte Stockinger in seiner Laudatio.

Dass Amtsleiter nur in Ausnahmefällen zu Ehrenbürgern ernannt werden, hat bei Jachs einen besonderen Grund: "Er war Verwalter und Gestalter", beschrieb Vizebürgermeister Klaus Mitterhauser den Behördenchef treffend. Als langjähriger Obmann der Raiffeisenbank und ehrenamtlicher Geschäftsführer des Sportzentrums bewies Jachs auch wirtschaftliches Verständnis.

Die hohe Zahl an prominenten Gäste machte dem künftigen Ruheständler alle Ehre. Gesichtet wurden u. a. Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz, Ex-Parlamentarier Jakob Auer, die Unternehmer Ewald Lanzl (Klipp-Friseur), Florian Niedersüß (eww) Heinz Angerlehner und Alfred Griesbaum (Firma Rico). Das von Musikschuldirektor Wolfgang Reifeneder geleitete Streichquartett "Ostrich" nahm musikalisch Abschied. Passend dazu Andrea Bocellis Welthit "Time to Say Goodbye".

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at