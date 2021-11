Gudrun Zecha ist eine Frau, die Herausforderungen sucht. Nach der Matura studierte sie zuerst Sinologie (Chinesisch) und zusätzlich noch Physik. Anschließend arbeitete sie am Institut für Abfallwirtschaft an der BOKU in Wien und beschäftigte sich in österreichisch-chinesischen Partnerprojekten mit Sammelstrategien und Recyclingtechnologien für Elektroschrott. Nach diesen "Umwegen" hat die heute 36-Jährige ihren Traumjob als Biolandwirtin gefunden.