Startschuss für Ausbau der Fernwärme: 25.000 neue Kunden sind das Ziel

Am Donnerstag fiel der Startschuss für Österreichs größtes Fernwärmeprojekt. Die eww Gruppe erweitert ihr Netz in Wels. Der geplante Nordring beginnt bei der Welser Abfallverwertung und mündet ins bestehende Fernwärmenetz nahe dem Welser Klinikum. Die Verlegung dauert neun Monate. Die Kosten für die sieben Kilometer lange Rohrleitung betragen acht Millionen Euro.

Die eww Gruppe setzt in der Ausführung des Projektes auf regionale Partner. Die ARGE Porr-Felbermayr führt den Tiefbau durch, die Zauner Anlagentechnik in Wallern erledigt den Rohrleitungsbau.

Derzeit sind 30.000 Menschen in Wels und Thalheim an das Welser Fernwärmenetz angeschlossen. Im Endausbau könnten 55.000 Kunden Wärme aus der Müllverbrennung beziehen. Die dort gewonnene Energie wird mittels 100 Grad heißem Wasser zu den Hausleitungen transportiert. Konkret führt die Leitung von der WAV in der Mitterhoferstraße über die Ginzkeystraße/Flugplatzstraße bis zum Kreisverkehr Römerstraße/Wallererstraße. Die eww Gruppe bewirbt die Fernwärme als Klimaretter, weil mit ihrem Einsatz Tausende Tonnen Co2 eingespart werden können.