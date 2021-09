Starthilfepakete für ein neues Zuhause von Frauen in Not

Der Inhalt der sogenannten Starthilfepakete ist vielfältig, darin enthalten sind Bettdecken, Pölster, Handtücher, Bettwäsche bis hin zu Geschirr und Töpfen – viele Dinge, die man für eine gute Zukunft in den eigenen vier Wänden benötigt. Partner des Projektes ist das XXXLutz-Möbelhaus, das die Aktion großzügig unterstützt. Clubpräsidentin Martina Schielin übergab der Geschäftsführerin des Frauenhauses Ried, Michaela Schrotter, kürzlich drei weitere Starthilfepakete, um so betroffenen Frauen aus dem Bezirk Grieskirchen ihren Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern.