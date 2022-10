Einwegverpackungen wie Kartons stehen wegen der Vergeudung von Ressourcen zunehmend in der Kritik. Hinzu kommt die Preissteigerung durch hohe Energiepreise und die Holzknappheit. "Die Zeit war noch nie so reif wie jetzt, auf klimafreundliche Mehrwegverpackungen umzustellen", sagt der Unternehmer Peter Entenfellner, der in Fischlham mit seinem Neffen Andreas Holzleithner das Start-up "BOOXit" gegründet hat.