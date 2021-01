Start nach dem Lockdown im neuen Musikheim

Gleich nach dem Ende des ersten Lockdowns im Mai begannen die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting mit dem Ausräumen des alten Musikheims, nur acht Monate später ist nun der Neubau fertig. Möglich wurde der schnelle Baufortschritt "dank der vielen Eigenleistungen der Musikerinnen und Musiker und der guten Vorplanung seitens der Marktgemeinde mit den Vereinsverantwortlichen", betonte Bürgermeister Erwin Stürzlinger (VP). Der Kostenrahmen von 1,26 Millionen Euro wurde eingehalten und konnte sogar unterschritten werden.

"Start, sobald es möglich ist"

Heuer wird es einen "Tag der offenen Tür" geben, Datum hat Obmann Klaus Heitzinger coronabedingt noch keines fixiert. Auch wann wieder mit der Probenarbeit begonnen werden kann, ist weiterhin ungewiss. "Fix ist, dass unsere Mitglieder wieder gemeinsam musizieren, sobald es möglich ist. Mit dem neuen Raumangebot und dem doch deutlich größeren Herzstück, dem Probensaal, haben wir jedenfalls ideale Rahmenbedingungen", sagt Heitzinger.

Das neue Musikheim mit dem 175 Quadratmeter großen Proberaum befindet sich wie zuvor das alte Objekt neben der Volksschule. Zu den angrenzenden Wohnhäusern gibt es keine Fensteröffnungen, um die Nachbarn nicht zu stören.

Rund 70 Musikerinnen und Musiker spielen in der Trachtenmusikkapelle. 25 Musikschüler sind in Bad Wimsbach-Neydharting in Ausbildung.

Das Land Oberösterreich hat entsprechend dem sogenannten "Raumerfordernisprogramm" einen Neubau festgelegt. Von den Gesamtkosten leistet die Marktgemeinde einen Anteil von 490.000 Euro. Die restlichen Mittel werden vom Land OÖ und der Trachtenmusikkapelle aufgebracht.