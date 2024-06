Start in die Kirschensaison in der Scharten

Seit Anfang Juni haben die Kirschen in der Scharten wieder ihren großen Auftritt und leuchten von Weitem auf den Spindelbäumen in den Obstplantagen und von den alten Hochstämmen entlang der Straßen. Die Kirschenanbaugemeinde Nummer eins im Land ist jetzt wieder Ziel von Obstfans aus ganz Oberösterreich, den angrenzenden Bundesländern und Bayern, die die knackig roten Früchte direkt bei den Produzenten kaufen wollen. Denn die Schartner Kirschen sind längst zur bekannten Marke geworden.

"Es wird von den Mengen her ein sehr gutes Kirschenjahr", sagt Obstlandwirt Rudi Wiesmayr vom Meindlhumerhof. "Derzeit haben wir allerdings mit den vielen Niederschlägen zu kämpfen, die manche Früchte aufspringen lassen." Doch ab Freitag ist endlich wärmeres und trockeneres Wetter in Sicht.

"Durch die Vielfalt von 20 Kirschensorten mit verschiedenen Reifezeitpunkten werden wir bis Ende Juli Kirschen anbieten können", sagt Horst Hubmer vom Firlingerhof. Kirschen werden in der Scharten auf rund 50 Hektar kultiviert. Ohne die vielen Saisonarbeitskräfte wäre die Ernte nicht zu bewältigen, so helfen in den Obstplantagen vor allem viele Frauen aus der Ukraine mit.

Ab Hof kosten die vitaminreichen und kalorienarmen Früchte heuer um die 8 Euro. Vermarktet wird das Obst auch über den Lebensmittelhandel und auf Märkten. Es gibt auch einige Höfe in Scharten, die Kirschen zum Selberpflücken anbieten, wie der Pionier auf diesem Gebiet, der Kirschenhof Reinhard Roitner.

Ab nächster Woche geht es dann auch mit der Marillenernte los. Auch hier erwarten die Schartner Landwirte nach mehreren schwierigen Jahren wegen Einbußen durch Frost heuer ein sehr gutes Jahr.

Schartner Kirschenfest

Das Schartner Kirschenfest findet heuer am Sonntag, 23. Juni, (Ersatztermin 30. Juni) am Firlingerhof statt. Es wird ein buntes Programm für die ganze Familie geben mit Musik, der "Obst-Hügel-Land-Meisterschaft im Kirschkern-Weitspucken", einem Streichelzoo und einer Hüpfburg für die Kinder. Neben erntefrischen Kirschen wird es viele Köstlichkeiten rund um die süßen Früchte geben wie Kirschen-Mehlspeisen, Kirschen-Cocktail und bäuerliche Veredlungsprodukte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger