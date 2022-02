In der Welser Stadthalle wird ab Mai wieder der Tanzboden beben: Nachdem aufgrund der Besucherbeschränkungen in den vergangenen Monaten keine Bälle veranstaltet werden können, stehen demnächst mit dem Fallen der Maßnahmen mehrere Abendtermine an. In der Stadthalle sorgen vor allem die Welser Tanzschulen für das Abendvergnügen. Derzeit schon fix sind jeweils ein Ball der Tanzschulen Hippmann und Santner im Mai sowie im Juni. "Es ist wirklich eine riesige Erleichterung, dass wir jetzt wieder ins