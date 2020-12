Das Coronavirus wirft die Planung der Welscup-Verantwortlichen durcheinander. Der Wettkampf hätte am 16. Jänner in seine 50. Saison starten sollen. Inzwischen stellten die Einschränkungen die Terminplanung auf den Kopf. Der Start ins Jubiläumsjahr musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Die Jännerrennen können nicht stattfinden. Am 11. Jänner werden wir die neuen Termine bekannt geben", sagt Welscup-Obmann Reinhard Lauterbach.