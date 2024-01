Start in den Welscup am Sonntag in Hinterstoder

Am kommenden Sonntag, 7. Jänner, startet der max.center Welscup mit zwei Riesentorläufen in Hinterstoder in die neue Saison. Weitere Bewerbe, die Stadtmeisterschaft am 27. und 28. Jänner sowie Rennen am 17. März und 31. März runden den Cup mit sechs Bewerben ab. Titelverteidiger aus dem Vorjahr sind bei den Damen Anna Keppelmüller (TVN) und bei den Herren Alexander Oppeneder (USC Eberstalzell).

Neuerungen gibt es bei der Mannschaftswertung, wo die Teilnehmerzahl auf sieben Starter reduziert wurde und damit eine größere Konkurrenz vor allem zu den beiden Welser Großvereinen entstehen soll. Diese hatten bisher Vorteile durch die höhere Anzahl von Rennläufern.

Die Siegerehrung findet am Sonntag, 14. April, im max.center statt.

