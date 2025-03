Start für Um- und Zubau der BH Grieskirchen/Eferding

So wird der Zubau der BH Grieskirchen/Eferding aussehen. (Architektur Atelier Gegenhuber)

Die Arbeiten für den Zubau und die Sanierung der Bezirkshauptmannschaft (BH) Grieskirchen/Eferding nehmen konkrete Formen an. Nachdem Anfang Februar die Entscheidung im Architekturwettbewerb gefallen ist, erfolgte nun der Startschuss für das Bauprojekt. Der Siegerentwurf stammt vom Linzer Büro "Architektur Atelier Gegenhuber" und setzte sich einstimmig gegen insgesamt 34 eingereichte Projekte durch.

"Ich freue mich, dass wir nun mit der Umsetzung beginnen können und damit auch die notwendige Neugestaltung der Bezirkshauptmannschaft gewährleisten können. Davon profitieren die Bürgerinnen und Bürger genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Er hebt außerdem hervor, dass es besonders positiv sei, dass sich mit dem Linzer Architekturbüro ein heimisches Unternehmen durchgesetzt habe.

Seit 1. September 2016 arbeiten die Bezirkshauptmannschaften von Grieskirchen und Eferding als Verwaltungsgemeinschaft. Damals war es aus räumlichen Gründen nicht möglich, die Aufgaben an einem einzigen Standort zu bündeln, sodass zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden mussten. Nun wird das gemeinsame Amtsgebäude umfassend generalsaniert, und es entsteht ein Zubau. Geplant sind unter anderem eine thermische Sanierung, der Einbau einer großflächigen Photovoltaikanlage sowie die Zusammenführung aller Aufgabenbereiche an einem Standort. Zudem wird ein einheitlicher Sicherheitsstandard eingeführt.

Wirtschaftlicher Impuls

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro. Der Baubeginn ist Mitte 2025 geplant, der Zubau soll 2027 fertiggestellt sein. "Wir investieren in ein modernes Verwaltungsgebäude und in eine bürgerfreundliche Anlaufstelle für die Kunden", sagte Stelzer. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei das Projekt auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger