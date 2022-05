Start für Sanierung

Die Stadtgärtnerei hat in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt mit den Sanierungsarbeiten am Torbogen im Schlosspark Lichtenegg begonnen. Das barocke Eingangsportal des Gartens ist in einem schlechten baulichen Zustand und wird von einer Spezialfirma restauriert. Außerdem ist eine neue Brücke über den Gießerbach geplant. Das Konzept sieht vor, dass die Fußgänger künftig durch den Torbogen über die Treppenanlage gehen, Radfahrer fahren nördlich am Torbogen vorbei über eine Rampe.

Der Weg durch den Schlosspark ist aufgrund der Arbeiten bis voraussichtlich Freitag, 20. Mai, erschwert passierbar.