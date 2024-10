Start für neues Alkovner Ärztezentrum "Humanum"

Das Gesundheitszentrum an der Eferdinger Straße wurde in rund einem Jahr Bauzeit errichtet.

Im Zeit- und Kostenplan blieb die Raiffeisenbank Region Eferding bei ihrem neuen Ärzte- und Gesundheitszentrum "Humanum" (lateinisch für menschlich). Nach dem Spatenstich im November 2023 startete bereits der Betrieb. "Sukzessive öffnen nun die Ärztinnen, Ärzte und Therapeuten ihre Ordinationen", sagt Projektleiter Michael Pittrof von der Regionalbank.

Mit dem Humanum wird die Gesundheitsversorgung in der bevölkerungsreichsten Gemeinde des Bezirkes Eferding mit 6200 Einwohnern weiter abgesichert. Anfang Oktober hat bereits der Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag Christoph Hofer seine Ordination geöffnet, er war bisher in einem Krankenhaus tätig.

Breites Spektrum

Wahlärzte sind der Urologe Georg Stiendl und Bianca Stiendl-Pappenreiter, Fachärztin für Chirurgie und Allgemeinmedizinerin. Die Psychologin Sonja Huemer hat eine Kassenpraxis. Ab Jänner kommt eine Gynäkologin (Wahlärztin) dazu. Ein Internist beginnt im Februar ebenfalls als Wahlarzt. Im April starten zwei Fachärztinnen für Psychiatrie (Kassenpraxis). Ergänzt wird das Angebot durch einen Physiotherapeuten, eine Diätologin und eine Fußpflegerin. "Wir sind voll", freut sich Pittrof über das große Interesse an dem neuen Medizin- und Therapiezentrum. Möglicherweise komme der eine oder andere zusätzlich noch als Untermieter dazu.

Errichtet wurde das Gesundheitszentrum mit einer Nutzfläche von 820 Quadratmetern in zentraler Lage direkt an der Eferdinger Straße neben der örtlichen Raiffeisenbank. Die Investitionskosten lagen bei rund 3,5 Millionen Euro. Entworfen wurde das in moderner Holzbauweise errichtete Gebäude von Architekt Georg Kraus. "Im Namen Humanum stecken Menschlichkeit und Fürsorge. Mir ist wichtig, dass sich Patienten, Ärzte und Therapeuten gut aufgehoben fühlen", betonte Kraus.

Mehrere Gesundheitszentren

Investiert hat die Regionalbank unter anderem bereits in Gesundheitszentren in Eferding, Hartkirchen und St. Marienkirchen. "Wir investieren bei unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten in für die Gesellschaft relevante Projekte", betont Direktor Christian Schönhuber, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Region Eferding. Man folge dabei nicht den ertragreichsten Möglichkeiten, sondern dem langfristigen Nutzen für die Region.

