Start für "Miteinander für Respekt und Toleranz" am 19. April in Wels

Nicht jedes Jahr steht die Veranstaltungsreihe "Miteinander für Respekt und Toleranz", die schon seit 20 Jahren als eine Begegnungsplattform für die Bevölkerung und Welser Organisationen und Vereine dient, unter einem bestimmten Motto. "Heuer hat sich aber natürlich ein Thema geradezu aufgedrängt", sagt Johann Reindl-Schwaighofer. Er ist Vorsitzender der Volkshilfe Wels-Kirchdorf, die die zahlreichen Veranstaltungen koordiniert hat. Vom 19. April bis zum 29. Mai erwartet das Publikum ein reichhaltiges Programm in Wels und Umgebung.

2022 steht "Miteinander für Respekt und Toleranz" ganz im Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. So kommen zum Beispiel die Einnahmen des Benefizkonzertes "Helft der Ukraine", das am 22. April in den Minoriten Wels stattfinden wird, der humanitären Hilfe in der Ukraine zugute.

Die Auftaktveranstaltung "Durchs Redn kumman d’Leit zam" findet am kommenden Dienstag, 19. April, im Medienkulturhaus in der Pollheimerstraße statt. Dort stellen sich alle Initiativen, Einrichtungen und Privatpersonen vor, die an der Reihe mitwirken.

Ein weiteres Highlight ist das Open House im FreiRaum Wels am 21. April. Begonnen wird um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Brunch, danach folgen mehrere Programmpunkte, darunter auch ein Auftritt der Band "Rebirth of Wonder". Ab 19 Uhr steht eine Diskussion zum Thema "Offene Räume" auf dem Programm.

