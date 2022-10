Start für Kabarettwochen beim Musiksommer

Musiksommer-Intendant Peter Gillmayr lädt im Oktober und November wieder zu den beliebten Kabarettwochen und holt eine feine Auswahl heimischer Kabarettisten auf die Bühne des Atriums.

Der geplante Start mit Hosea Ratschiller am 6. Oktober und seinem Programm "Ein neuer Mensch" fällt leider ins Wasser, der Kabarettist musste gestern seinen Auftritt wegen einer Corona-Erkrankung absagen. Am 13. Oktober werfen Maschek wieder einen kritischen Blick auf die Tagespolitik und blicken auf 20 Jahre "Drüberreden" zurück.

Am 19. Oktober nimmt sich Eva Maria Marold kein Blatt vor den Mund und schildert ihren Alltag als alleinerziehende Mutter im Spagat zwischen Toleranz und Verteidigung der eigenen Werte. Gunkl, der Philosophischste unter den Kabarettisten, wird am 25. Oktober das Publikum mit seinen gedanklichen Purzelbäumen in den Bann ziehen. Und den Schlusspunkt setzt am 6. November Angelika Niedetzky mit "Pathos". Kartenreservierung: musiksommerbadschallerbach.at