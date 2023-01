Start für die "Junge Theater Werkstatt"

2023 startet der Verein ein neues Projekt, um die Begeisterung für das Schauspiel in einer Workshopreihe an neue junge Schauspieler weiterzugeben: die Junge Theater Werkstatt für junge Menschen zwischen 15 und 35 Jahren. Beginn ist am Samstag, 21. Jänner, um 10.30 Uhr im Cordatushaus, die Workshops mit professionellen Dozenten dauern bis Juni. Anmeldung und weitere Infos auf www.jungestheaterwels.at Foto: Junges Theater

