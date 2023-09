Start für Ausbau der "Fronius-Kreuzung"

Am Donnerstag war Spatenstich für den Umbau der viel befahrenen Kreuzung an der B138 Froniusstraße und Harthauserstraße in Sattledt. Die Arbeiten an der Fronius-Kreuzung werden voraussichtlich bis Ende Mai nächsten Jahres abgeschlossen sein, fünf Millionen Euro werden in das Straßenbauprojekt investiert.

Neben einer Ampelanlage werden auch eine Links- und Rechtsabbiegespur errichtet, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Auch das Fachmarkt-Areal "Sorelle Ramonda" sowie der parallel zur B138 verlaufende Güterweg Unterhart werden angebunden.

"Die Inbetriebnahme der Ampelanlage ist noch für Ende dieses Jahres geplant", sagt Infrastrukturlandesrat Günter Steinkellner (FP).

Mit der Umgestaltung sollen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Verkehrsfluss deutlich verbessert werden.

