Starkes Plus für SPÖ

Gegen den Landestrend hat die SPÖ in Kematen um 8,8 Prozent zugelegt. Sie hält nun sieben Mandate wie die ÖVP, die bei der Gemeinderatswahl aber um 2,9 Prozent vorne lag. Die FPÖ verlor 12,3 Prozent. "Mit diesem großen Zuwachs an Stimmen habe ich nicht gerechnet", freut sich SP-Bürgermeister Klaus Bachmair. Der 33-jährige TGW-Betriebsratsvorsitzende muss am 10. Oktober in die Stichwahl gegen Wolfgang Kolb (VP). "Den Vizebürgermeister haben wir schon sicher, jetzt wollen wir auch noch den Bürgermeister holen", sagt Kolb. Der Landwirt erhielt bei der Bürgermeisterwahl 33,2 Prozent, Bachmair 48,5 Prozent.