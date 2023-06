Starke Triathlon-Show mit fast 500 Sportlern

Massenstart vom neuen Schwimmsteg in der Traun

Der Welser starlim City Triathlon mit der Schwimmstrecke flussabwärts der Traun, der Rad- und Laufroute mitten durchs Stadtzentrum und dem Zieleinlauf beim Welios hat seinen ganz besonderen Reiz. Deshalb steigt die Teilnehmerzahl jedes Jahr und übersprang heuer mit 491 Sportlerinnen und Sportlern schon fast die 500er-Marke.

"Wir haben damit jedenfalls schon ein Ziel für das nächste Jahr, wo wir über die Zahl von 500 Teilnehmern kommen wollen", sagt Organisationsleiter Thomas Alt vom 1. Welser Schwimmklub, der von 267 Helfern am Wochenende unterstützt wurde.

Wichtige Weltranglistenpunkte

Beim Elite-Europacup am Samstag musste sich der Österreicher Jan Bader nur ganz knapp dem Deutschen Simon Henseleit auf den letzten Metern geschlagen geben. Dritter wurde der Brite Hugo Milner. Lokalmatador Thomas Windischbauer vom "starlim racing team wels" war lange im Spitzenfeld und konnte im äußerst engen und international hochklassig besetzten Rennen mit Rang 21 weitere wichtige Weltranglistenpunkte sammeln. Bei den Damen setzte sich Ekaterina Shabalina (Kasachstan) vor Jule Behrens (Deutschland) und Kristelle Congi (Frankreich) durch.

Aber auch die Leistungen der Teilnehmer der Business und Fun Races konnten sich sehen lassen. Viele hochmotivierte Einzelsportler und Firmenteams – unter anderem von Starlim, Humer Immobilien und der Oberbank – wagten den Sprung in die Traun.

Ob Spitzenathlet oder Hobbysportler, das zahlreich erschienene Publikum feuerte die Teilnehmer beim Start vom neu errichteten Schwimmsteg in der Traun und entlang der Rad- und Laufstrecken lautstark an und genoss die gute Stimmung, die nicht nur an der Strecke, sondern im gesamten Triathlon-FestiWels-Bereich – wie zum Beispiel beim Kinder-Rahmenprogramm – spürbar war.

Offenes Rennen

Am Sonntag standen bei dem Junioren-Europacup und dem Open Race weitere Highlights auf dem Programm. Patrick Leitner vom USC Tri Team Traun schaffte mit Platz 6 den Sprung unter die Top 10 beim gut besetzten Junioren-Europacup. Vorjahressiegerin Tabea Huys erreichte ebenfalls mit Platz 7 einen begehrten Top-10-Platz.

Das Open Race konnte Andreas Silberbauer vom RC Grieskirchen mit einer Zeit von 54:17 für sich entscheiden.

