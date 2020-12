Standorte der Corona-Massentests stehen fest

In Zusammenarbeit mit den Bezirksverwaltungsbehörden, Städten sowie den Gemeinden wurden 150 Standorte, verteilt über das gesamte Bundesland, ausgewählt, an denen knapp 600 Teststraßen zur Verfügung stehen werden. Hier ein Überblick über die kostenlosen Testmöglichkeiten in der Region Wels, Grieskirchen und Eferding.

Wels:

Messe Wels (25 Testlinien)

Bezirk Wels-Land:

Marchtrenk: Full Haus (ehemaliges Volkshaus) und Dr.-Körner-Schule Bad Wimsbach: Pfarrsaal Buchkirchen: Veranstaltungszentrum Edt bei Lambach: VZ Komedt Gunskirchen: Veranstaltungszentrum Offenhausen: Sägewerk Offenhausen Stadl-Paura: Mehrzwecksaal im Veranstaltungszentrum (Pferdezentrum) Thalheim: Sport- und Gesundheitszentrum

Bezirk Grieskirchen:

Bad Schallerbach: Atrium Grieskirchen: Schulzentrum – Raiffeisen Arena Haag: ÖTB Turnhalle Kallham: s’Zentrum Peuerbach: Melodium Waizenkirchen: Landwirtschaftsschule Weibern: Mehrzweckhalle

Bezirk Eferding:

Alkoven: Kulturtreff Eferding: Kulturzentrum Bräuhaus Hartkirchen: Schaunburgsaal Sankt Marienkirchen a. d. Polsenz: Veranstaltungszentrum