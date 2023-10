Standort für E-Carsharing nun auch am Bahnhof

WELS. Bahnfahrer können ab sofort nach der Ankunft am Welser Bahnhof gleich in ein E-Auto umsteigen und bequem weiterfahren. Wels Strom bietet neben der "Bahnhofcity" den siebten E-Carsharing-Standort an. Den E-Parkplatz stellt die Familie Kammerstätter zur Verfügung. "Wir gehen davon aus, dass das einer der bestgenutzten Standorte unseres E-Carsharings werden wird", sagt Lothar Müller, Prokurist bei Wels Strom. Insgesamt können bereits acht Autos online gebucht und geteilt werden.

