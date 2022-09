Stammzellenspender für Elias gesucht: Aktion in Wels

Elias leidet an akuter myeloischer Leukämie. Im Juni wurde bei dem neun Monate alten Bub die schwere Krankheit festgestellt. Seither ist er nun in Behandlung und hat bereits Chemotherapien hinter sich. Immer an seiner Seite sind seine Eltern Melina und Severin Bauer. Sie setzen alle Hoffnung darauf, dass ein passender Stammzellenspender für ihren Sohn gefunden wird, damit er wieder gesund werden kann. "Je mehr Menschen sich typisieren lassen, desto größer ist die Chance", sagt das Paar.

Deshalb veranstaltet "The Big Band Deluxe", bei der Severin Bauer Schlagzeuger ist, bei der Shopping Night am Freitag, 9. September, ein Benefizkonzert und bietet gemeinsam mit dem Verein "Geben für Leben" eine einfache Möglichkeit zur Typisierung mittels Wangenabstrich an. Beginn der Aktion ist ab 17 Uhr, das Konzert mit Klassikern der goldenen Swing-Ära findet von 18 bis 20 Uhr am Minoritenplatz statt.

"The Big Band Deluxe" gibt für Elias ein Benefizkonzert, sein Papa Severin Bauer ist Schlagzeuger der Band.

Spenden ab 17 bis 45 Jahre

Als Stammzellenspender in Frage kommt, wer zwischen 17 und 45 Jahre alt und körperlich gesund ist. Die Typisierungsergebnisse werden dann in einer internationalen Datenbank gespeichert und die Spender werden bei Übereinstimmung mit einem Patienten kontaktiert. In etwa 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen direkt aus dem Blut herausgefiltert, bei den restlichen 20 Prozent wird dem Spender Knochenmark entnommen.

Simone Lindinger, Obfrau von "The Big Band Deluxe", freut sich, dass mehrere Partner die Aktion unterstützen. Neben der Stadt Wels, die unter den Teilnehmern der Typisierungsaktion schöne Gewinne verlost, spendet der Welser Traditionseissalon Costantin jedem, der sich typisieren lässt, eine Kugel Eis. Die Grieskirchner Brauerei unterstützt mit einer Seiterl-Bar, damit auch für die erfrischenden Getränke während des Konzerts gesorgt ist. Der gesamte Reinerlös des Benefizkonzerts kommt der Familie Bauer zugute. (krai)