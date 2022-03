In einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag bekannte sich der Welser Gemeinderat am Montag zu einer Stilllegung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu Russland. Seit 2018 kooperiert Wels mit der russischen Millionenmetropole Krasnodar am Schwarzen Meer. Seit 1999 besteht noch eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Saki, die nach der Krim-Annexion inzwischen von Russland kontrolliert wird.