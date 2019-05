Städtepartnerschaft mit Chichigalpa: Wie die Welser in Lateinamerika helfen

"Es macht uns demütig und bescheiden, wenn wir hören, wie die Menschen in unserer Partnerstadt leben." Mit diesen Worten beendete gestern Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) das Pressegespräch zum Jubiläum "30 Jahre Städtepartnerschaft Wels – Chichigalpa". Es ist unfassbar, dass 20 Prozent der 64.000 Bewohner der nicaraguanischen Stadt an einem Nierenleiden laborieren, das für viele tödlich endet. Meist sind Männer betroffen, damit verlieren aber Familien ihren Erhalter, Kinder müssen arbeiten, statt die Schule zu besuchen.

Die Gefahr kommt aus der Luft

Was ist Ursache für die Erkrankungen? "Das hängt mit der Armut zusammen, vor allem aber mit der Arbeit auf Zuckerrohr-Plantagen", sagt Chichigalpas Bürgermeisterin Fanny Zambrana Garcia.

Zur Saat- und Erntezeit leben viele Arbeiter tagelang auf den riesigen Plantagen – während aus Flugzeugen Pestizide gespritzt werden. Es gibt noch weitere Ursachen für die Vergiftungen, wie Wolf Dorner vom Welser Nicaragua-Komitee weiß: "Die Tankwägen, mit denen Spritzmittel geliefert werden, transportieren dann ohne jede Reinigung Trinkwasser für die Menschen."

Wels unterstützt seit 30 Jahren konkrete Projekte in der Partnerstadt. Das generelle Motto lautet dabei "Hilfe zur Selbsthilfe". "Derzeit zahlen wir jährlich 8900 Euro", sagt Sozialreferentin Raggl-Mühlberger. "Das ist für uns nicht viel Geld, kann aber in Lateinamerika sehr viel bewirken", ergänzt Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer.

Werner Retzl als Vorsitzender des Welser Nicaragua-Komitees erläutert eine Hilfsinitiative: 300 Welser spendeten je 100 Euro: "Damit erhielten 100 Kinder drei Jahre lang täglich eine Schuljause." Was für uns banal klingt, ist es dort beileibe nicht: "Es ist Anreiz für viele Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie dann was zu essen haben – und zusätzlich werden sie unterrichtet."

"Duale Ausbildung" exportiert

Nach vier Jahren endete nun ein Projekt, das auch von der staatlichen, österreichischen Entwicklungsagentur (ADA) und dem Erwachsenenbildungsinstitut BBRZ unterstützt wurde. "Wir haben dort das bei uns übliche duale Ausbildungssystem für technische Berufe im Holz- und Metallbereich aufgebaut und Werkstätten dafür geschaffen – auch dank vieler Werkzeug- und Maschinenspenden durch Welser Unternehmen", sagt Reindl-Schwaighofer. Fast 100 Jugendliche, Burschen und Mädchen, hätten diese Ausbildung absolviert, erklärt Retzl. Nun wird um die Fortsetzung dieser Bildungseinrichtung gerungen.

Sicher ist allerdings, dass Wels und Chichigalpa weiterhin partnerschaftlich verbunden bleiben: Gestern besiegelten Raggl-Mühlberger und Garcia mit ihren Unterschriften die Fortsetzung der Städtepartnerschaft. (müf)

