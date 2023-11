Stadtsenat einigte sich am Freitag rasch auf Welser Doppelbudget 2024/2025

Damit ist der Weg für einen Beschluss zum Doppelbudget 2024/2025 in der Gemeinderatssitzung im Dezember frei. Die Gefahr eines Notbudgets, wie sie Bürgermeister Andreas Rabl (FP) in den Raum gestellt hat, ist damit gebannt.

Während in den meisten Punkten des rund 280 Millionen Euro umfassenden Budgets Einigkeit herrschte, hakte es an Einzelheiten. SP, VP und Grüne hatten sich zu einer Allianz zusammengeschlossen, eine eigene Forderungsliste vorgelegt und die Zustimmung zum Budget im Stadtsenat verweigert. In den meisten Punkten haben sich die beiden Seiten jetzt einander angenähert.

Mehr Geld für Sportvereine

So werden zum Beispiel die "Verstärkungsmittel" im Bereich Sport, mit denen Vereine unterstützt werden, um 120.000 Euro statt wie ursprünglich geplant um 70.000 Euro erhöht. Auch im Sozialbereich gibt es 70.000 Euro, die vor allem in Kinderbetreuung und die Prävention von Gewalt gegen Frauen fließen sollen. Im Bereich Bildung soll ein Entwicklungskonzept für Kindergärten und Schulen erarbeitet werden.

Die Vertreter aller Parteien berichten von intensiven Gesprächen, so auch Bürgermeister Rabl: "Wir haben alle offenen Punkte diskutiert und uns auf Positionen geeinigt, die alle vertreten können. Ich sehe es auch als meine Aufgabe als Bürgermeister, eine Schnittmenge zu finden, die für alle passt."

Ihm sei es wichtig gewesen, die große Linie nicht aus den Augen zu verlieren: "Prinzipiell muss man festhalten, dass ich ein in Oberösterreich einzigartiges Budget vorgelegt habe: keine neuen Schulden bei Investitionen von rund 50 Millionen Euro", sagt der Stadtchef.

Kompromisse wie jener, dass das Budget für Großveranstaltungen noch stärker als von Rabl vorgeschlagen gekürzt wird, seien "bitter, aber zu akzeptieren." Rote Linien seiner Partei, etwa das Herauslösen des Schlachthofs aus dem Magistrat, seien nicht überschritten worden.

Feinheiten verhandelt

Angesichts des Gesamtvolumens des Budgets drehten sich die Verhandlungen um eher kleine Geldmengen. "Die großen Posten wie Personal- und pflegekosten sind zum größten Teil gesetzlich vorgegeben. In dem geringen Spielraum, der bleibt, geht es darum, Schwerpunkte zu setzen", sagt SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger.

VP-Stadtrat Martin Oberndorfer streicht Änderungen im Bereich der Transparenz heraus: Zu Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit wird es künftig im Stadtsenat vierteljährliche Berichte geben. "Wir wären gerne einen Schritt weitergegangen und hätten uns einen gemeinsamen Entscheidungsprozess gewünscht. Aber durch diese Einblicke können wir ein gewisses Maß an Kontrolle ausüben", sagt Oberndorfer.

Alle Stadträte erhalten für ihre Ressorts Töpfe für "Ermessungssubventionen", mit denen sie zum Beispiel Veranstaltungen fördern sollen. Im Alten Schlachthof soll es künftig einen künstlerischen und einen kaufmännischen Leiter geben. "Ich bin sehr froh, dass hier eine Einigung erzielt wurde. Das sind Dinge, die sich zum Teil schon über zwei Jahre hinziehen", sagt Grünen-Stadtrat Thomas Rammerstorfer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer