Stadtschreiberin und Rabl im Dialog über Bernhards ersten Roman "Frost"

Das dreimonatige Engagement von Stadtschreiberin Marlen Schachinger neigt sich dem Ende zu – mit drei interessanten Veranstaltungen. Bei ihrem Antrittsbesuch diskutierte sie mit Bürgermeister Andreas Rabl auch über Thomas Bernhard. Von dem ließ sich Schachinger früh fesseln – im Gegensatz zum Stadtchef, der in seiner Jugend Bernhards Sätze schwer verständlich empfunden habe. Längst schätzt Rabl aber den Literaten.

Das nahm Schachinger nun zum Anlass, mit dem Bürgermeister in einen Werkdialog zu Thomas Bernhards Roman-Erstling "Frost" zu treten: Freitag, 29. November, 19 Uhr, im MedienKulturHaus (Pollheimerstraße 17). Das Publikum ist natürlich herzlich eingeladen, sich bei der Diskussion über den großen österreichischen Autor einzumengen.

Einen "Schlussstrich" zieht Schachinger am Mittwoch, 27. November (19.30 Uhr, Alter Schl8hof). So nennt sie ihre Abschlusslesung. So wie in Wels verbrachte Schachinger auch einige Zeit im Kosovo. Dort schrieb sie "Kosovarische Korrekturen". Daraus wird sie heute in einer Woche lesen und anschließend die Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer – ein Mitglied der "Parlamentarischen Gruppe Österreich-Kosovo" – zum Gespräch bitten.

Schließlich gewährt die Stadtschreiberin auch einen ersten Einblick in ihre jüngste Arbeit. In Wels verfasste sie nicht nur ihre wöchentlichen Kolumnen in den OÖNachrichten. Hier arbeitete sie auch an ihrem Roman "Darob" weiter. Eine erste Leseprobe aus dem Werk über Machtverhältnisse in Medien und Kunst gibt es beim "Schlussstrich" zu hören.

Der Verein Programmkino zeigt am Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr, Schachingers Lieblingsfilm: "Mother", der mit beeindruckender Bildsprache das Innenleben eines Autors zeigt. In den Hauptrollen: Javier Bardem, Jennifer Lawrence.