Stadtschreiberin setzte sich gegen 12 Bewerber durch

Die freischaffende Autorin setzte sich gegen zwölf weitere Mitbewerber durch. Sie startet ihre dreimonatige literarische Tätigkeit in Wels am 1. September. Diwiak wurde 1991 in Graz geboren und studierte Judaistik, Slawistik und Vergleichende Literaturwissenschaft. 2017 erschien ihr Debütroman "Liebwies" (Deuticke), eine Kultursatire voll bösartigem Humor im Wiener Künstlermilieu der Zwischenkriegszeit. Der Roman stand auch auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis.

