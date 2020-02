Stadtschreiber für Wels gesucht

Interessierte können sich ab sofort bis Freitag, 3. April, bewerben. "Dienstantritt" ist am 1. Juli für drei Monate. Der Stadtschreiber erhält eine kostenlose Unterkunft und eine monatliche Unterstützung von 1100 Euro. Die Auswahl trifft eine dreiköpfige Jury im Mai. "Mit dem Stipendium wollen wir Literaten fördern, die in ihrer Arbeit über einen großen Gegenwartsbezug verfügen, künstlerische Eigenständigkeit aufweisen und bereit sind, in den Austausch mit der Welser Bevölkerung zu treten", sagt Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SP).

