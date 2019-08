Stadtpfarrkirche Wels: Juwelier formt aus altem Turmdach edlen Schmuck

11. Juni 2019, Dienstag nach dem Pfingstwochenende: Viele Menschen halten rund um die Stadtpfarrkirche inne, blicken mit offenem Mund und voller Spannung auf den Turm: An diesem sonnigen Tag beginnen Dachdecker aus Osttirol mit der Sanierung des Zwiebelhelms. Die Fachleute seilen sich in bester Bergsteigermanier vom 70 Meter hohen Turm ab und werden so zum häufigen Fotomotiv.

Nun haben die Dachdecker ihren Arbeitsauftrag in Wels beinahe erfüllt: Am Sonntag, 8. September, wird das neue Turmkreuz gesteckt. Altbischof Maximilian Aichner zelebriert den Festgottesdienst (10.30 Uhr), bei dem der A-Capella-Chor Wels singen wird. Anschließend wird beim Pfarrzentrum Agape gefeiert.

166 Jahre hoch über Wels

Beim Fest wird ein Nachbar nicht nur Zaungast sein: Goldschmied Hermann Krinzinger (52), der in der Pfarrgasse 21 seine Werkstätte hat, präsentiert eine ungewöhnliche Schmuckkollektion – aus Teilen des grünspanigen, vielfältig gemaserten und nur 0,6 Millimeter dicken Kupferblechs des Turms. Der Handwerker hatte sich einen Quadratmeter gesichert, der 166 Jahre hoch über Wels Wind und Wetter ausgesetzt war.

Krinzinger lebt in der Neustadt in unmittelbarer Nähe zur Herz-Jesu-Kirche, die ab 2009 saniert wurde: "Ich hatte die Idee mit Schmuckstücken aus dem alten Kirchendach bereits während der Sanierung der Herz-Jesu-Kirche. Damals war die Zeit aber noch nicht reif. Jetzt freut es mich umso mehr, weil sich meine Werkstätte fast neben der Kirche befindet. Die Glockenschläge begleiten mich durch den Arbeitstag."

Spende aus dem Verkaufserlös

Krinzinger will nächsten Sonntag viele Schmuckstücke verkaufen. "Ein Viertel der Einnahmen geht an die Pfarre", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Goldschmied hat noch Kupferblech in seiner Werkstätte und kann auch Auftragswünsche erfüllen. Einige Arbeiten will er auch beim Adventmarkt der Pfarre zugunsten der Turmsanierung anbieten.

Außerdem spendet er einen Ring aus dem Kupferblech für die neue Turmkapsel. Dort werden für nachfolgende Generationen auch Kopien jener Urkunden deponiert, die sich in der alten Kapsel befunden haben. Zusätzlich gelagert werden Euro- und Cent-Münzen mit Prägejahr 2019, die aktuelle Pfarrblatt-Ausgabe und eine kurze Darstellung über die derzeit in Wels handelnden Personen – in der Stadtpolitik und in der Stadtpfarre.