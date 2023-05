So wie die Stadt selbst erfindet sich auch das Stadtmuseum in der Burg Wels ständig neu. Nach der Ausstellung zur 800-Jahr-Feier von Wels im Vorjahr nutzte die Museumsleitung die Rückbaumaßnahmen, um zahlreiche Neuerungen in den geschichtsträchtigen Räumen, die teils aus dem zwölften Jahrhundert stammen, zu installieren.