Stadtmarketing neu aufgestellt: In Grieskirchen übernimmt der Stadtrat

GRIESKIRCHEN. In der Bezirkshauptstadt gestaltete sich die Neuaufstellung des Stadtmarketings schwierig. Nun gibt es eine politische Lösung. Wirtschaftsstadtrat Thomas Wimleitner (VP) ist neuer Obmann des Stadtmarketings. Er folgt auf den Werbefachmann Christian Steiner, der nach seiner Wahl zum Bürgermeister in Scharten nicht mehr ausreichend Zeit für diese Funktion aufbringen konnte und in die 2. Reihe tritt. Im Interview mit den OÖN spricht der Prokurist eines Fertiggaragenanbieters über Herausforderungen und neue Formate, die Frequenz in die Innenstadt bringen sollen.

Bürgermeisterin Maria Pachner hat gemeint, das Stadtmarketing sei nun endlich dort, wo es hingehöre, beim Wirtschaftsstadtrat. Sollte in der ersten Reihe nicht eine Unternehmerin oder ein Unternehmer stehen?

Thomas Wimleitner: Grundsätzlich finde ich jemanden aus der Unternehmerschaft gut, es hat ja früher etwa Impuls Grieskirchen oder die Kaufmannschaft gegeben. Ich finde es aber nicht zwingend notwendig, nachdem auch niemand da war, der übernehmen wollte. In der Findungskommission ist die Frau Bürgermeisterin irgendwann zum Entschluss gekommen, dass ich das machen soll, und ich habe mich nicht verweigert. Wir haben im Vorstand klasse Leute aus der Wirtschaft und je einen Repräsentanten der politischen Parteien. Wir haben auch einen Beirat, das alles dient der Erweiterung des Blickwinkels.

Worauf werden Sie in Ihrer neuen Funktion einen Fokus legen?

Mir ist wichtig, eine sympathische, lebendige Innenstadt zu haben. Die Geschäftstreibenden wollen, dass Leute in der Stadt sind, das wollen wir erreichen und gemeinsam versuchen, eine gute Frequenz hineinzubringen. Unsere Aufgabe sehe ich darin, eine sympathische Außenwirkung zu haben und die Kaufleute zu unterstützen. Bis Ende 2024 habe ich mir auch vorgenommen, die Zahl der Mitglieder von derzeit 82 auf 100 zu erhöhen. Jedes neue Mitglied spult Geld in die Kasse und bringt mehr Möglichkeiten für das Stadtmarketing.

Gibt es bereits Ideen für neue Veranstaltungsformate?

Heuer hätte es erstmals ein Stadtteilfest gegeben, das wetterbedingt abgesagt werden musste. Es wird am 21. Juni nachgeholt, außerdem sind nächstes Jahr ein kleines Open Air am 9. August und eine regionales Genussfest im Herbst geplant – zusätzlich zu den etablierten Veranstaltungen.

Die Konjunktur trübt sich ein, die Kauflust sinkt aufgrund der hohen Inflation. Sieht man schon Auswirkungen in Grieskirchen?

Im Moment spüren wir es noch nicht. Wenn man am Vormittag durchs Zentrum geht, sieht man, dass die Stadt prosperiert. Wir haben relativ wenige Leerstände und eine sehr gute Gastronomie. Was uns auch zugutekommt, ist die hohe Fachärztedichte, die ebenfalls viele Menschen in die Stadt bringt. Fakt ist aber, dass die Kaufkraft zurückgeht. Wir werden sehen, ob und wie stark das bei uns durchschlagen wird.

Innenstadthändler befürchteten ein Umsatzminus durch das Einkaufszentrum vor den Toren der Stadt. Ist das eingetreten?

Die Ängste waren da, aber erwiesen sich als unbegründet. Ich denke, die Geschäfte befruchten sich gegenseitig.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger