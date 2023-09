Stadthalle: Erste Ballsaison für den neuen Caterer

Klare Regeln gibt es künftig für die Bars bei den zahlreichen Maturabällen in der Stadthalle.

Generationen von Welsern haben in der Stadthalle Matura- und Debütantenbälle gefeiert. Heuer findet der erste bereits am 29. September statt. Das Catering dafür kommt erstmals von "s’Kulinarium". Das Welser Unternehmen konnte sich bei der Vergabe durchsetzen. Seit 1. September ist es offiziell für die Kulinarik in der Stadthalle verantwortlich.