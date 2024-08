Marchtrenk: Stadtgrandprix feiert zehnte Auflage

Am Feiertag zu Mariä Himmelfahrt wird in Marchtrenk wieder ordentlich geschwitzt: Am 15. August findet bereits zum zehnten Mal der Stadtgrandprix statt, den die ASKÖ Marchtrenk in Kooperation mit der Stadt organisiert.

Unter dem Motto "run and fun" startet der Hauptlauf der Jubiläumsauflage um 10 Uhr am Stadtplatz. Die Sportlerinnen und Sportler können in den Bewerben 1 Meile, 3 Meilen, 10 Meilen oder in der 10-Meilen-Staffel an den Start gehen.

Um 12 Uhr fällt der Startschuss zum "young and fun"-Lauf für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Die Teilnahme ist für die jungen Sportler kostenlos und die Anmeldung bis kurz vor dem Start am Stadtplatz möglich. Im Vorjahr waren bereits mehr als 150 Kinder und Jugendliche dabei.

Trommler und DJ motivieren

Da wieder sehr hohe Temperaturen erwartet werden, gibt es wieder eine Abkühlung durch eine Wasserdusche der Feuerwehr. Entlang der Strecke werden eine Trommlergruppe und ein DJ die Läuferinnen und Läufer pushen und motivieren. Moderieren werden die Veranstaltung Günther Weidlinger und Walter Ameshofer.

Auf alle Teilnehmer warten gut gefüllte Startersackerl. Außerdem gibt es eine Sachpreisverlosung mit einer Jubiläumsaktion: Beim Kauf von zehn Losen gibt es ein Los gratis dazu, als Hauptpreise winken Hotelgutscheine. Für den teilnehmerstärksten Marchtrenker Verein sponsert Bürgermeister Paul Mahr 333,33 Euro.

Strudeltag und Live-Musik

Stärken können sich Läufer und Besucher beim gleichzeitig stattfindenden Strudeltag mit Live-Musik.

Die Online-Voranmeldung mit der Möglichkeit einer personalisierten Startnummer endet am 8. August, online anmelden kann man sich bis 12. August. Nachnennungen sind am 14. August von 18 bis 20 Uhr und am 15. August von 8 bis 9 Uhr in der Dreifachturnhalle möglich. Alle Informationen unter www.stadtgrandprix.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger