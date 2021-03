Stadtgemeinde mit eigenem Podcast

Dieser soll weiteren Zielgruppen die Möglichkeit geben, mehr über die Stadt zu erfahren. "Lets talk about", so der Name des neuen Podcasts, möchte Hörern auch eine möglichst große Vielfalt an Inhalten liefern. Über Politik, Kultur, Gesundheit, Sport, Wirtschaft und mehr soll geplaudert werden. Interessante und bekannte Gäste will man vor das Mikrofon bitten. Der neue Podcast ist künftig einmal im Monat maximal 30 Minuten zu hören. Als Plattformen werden Spotify, Apple Music und Google Podcast genutzt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.