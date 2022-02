Vor 800 Jahren wurde Wels zur Stadt erhoben. Der Veranstaltungsreigen zum historischen Jubiläum beginnt am 31. März im Stadttheater mit einer feierlichen Eröffnung. Aus organisatorischen Gründen habe nur geladene Gäste Zutritt. Das Stadtfest am 24. und 25. Juni, das in Kooperation mit den OÖNachrichten stattfindet, richtet sich an die gesamte Welser Bevölkerung. Rund 20.000 Besucher werden erwartet.