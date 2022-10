Stadtarchiv weckt mit Kalender Erinnerungen

Für 2023 steht er unter dem Motto "erlebte Geschichte" und zeigt Farbdias aus dem Zeitraum der 1950er bis 1990er Jahre. Der "alte" Bahnhof, die Filmateliers in der Weinkosthalle, die Blumenuhr 1978, die Einkaufsstraßen und zahlreiche andere Motive werden vielen Erinnerungen wecken. Der Kalender kostet 14,90 Euro und ist im Stadtarchiv (Maria-Theresia-Straße 33), im Stadtmuseum Burg, bei der Wels Info am Stadtplatz und in den Welser Buchhandlungen erhältlich.