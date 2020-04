Stadt zahlt Prämie für Pflegerinnen

Bei der Stadt Wels sind derzeit 270 Pflegekräfte im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die wichtigen Leistungen der Seniorenbetreuung sichergestellt sind. Sämtliche Mitarbeiter in den Gesundheits- und Pflegeberufen, die in der Pflege eingesetzt sind, sollen mit einer Sonderzahlung belohnt werden. Die genaue Höhe dieser Prämie wird sich an jener orientieren, die durch das Land Oberösterreich bereits angekündigt wurde. "Mit der Prämie möchten wir unseren Dank und unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen", erklärt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Trotz der erhöhten Infektionsgefahr würden diese Personen ihre Arbeit in vorbildlicher Art und Weise verrichten.

