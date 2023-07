Stadt Wels will sich gegen neues Asylquartier wehren

Bisher weitgehend unbemerkt gibt es seit einigen Monaten ein neues Asylquartier in Wels: Im ehemaligen Friedhofswirt in der Friedhofstraße, in der Nähe des bestehenden Heims im Kamerlweg, leben seit März Asylwerber. 19 Bewohner gibt es aktuell. Nach dem Hinweis eines Lesers hat die Welser Zeitung die Hintergründe geklärt.