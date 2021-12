Stadt Wels sperrt schrittweise wieder auf

Bereits am Freitag sind das Welldorado, die Eishalle, die Skateboardhalle und alle städtischen Sportanlagen wieder geöffnet (nur für Geimpfte und Genesene). Die Eisdiscos am 18. Dezember und 8. Jänner finden aber nicht statt.

Ab Dienstag, 21. Dezember können unter Einhaltung der 2G-Regel sowie mit einer FFP2-Maske auch wieder die Stadtmuseen Burg und Minoriten sowie die Hauptstelle der Stadtbücherei (Maria-Theresia-Straße 33) zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. Bis dahin ist das Click-&-Collect-System in der Bücherei aufrecht. Vorerst noch in seiner Garage bleibt der Bücherbus. Kulturveranstaltungen in den städtischen Spielstätten finden ab 20. Dezember wieder statt.

Am 10. Jänner öffnen schließlich auch die sieben Generationentreffs der Seniorenbetreuung.