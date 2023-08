Stadt Wels konsolidiert Kulturbereich

Die Kultur in der Stadt Wels ist zweigeteilt: Stadtarchiv, Museen und Stadtbücherei bilden die Dienststelle Kulturservice. In den Aufgabenbereich des Veranstaltungsservice fallen unter anderem die Volkshochschule, Betrieb und Vermarktung der Veranstaltungsstätten und Eigenveranstaltungen wie die Abonnementkonzerte. Das soll sich künftig ändern: Die beiden bisherigen sollen zu einer neuen Dienststelle zusammengeführt werden, für diese sucht die Stadt per Ausschreibung aktuell einen neuen Leiter.