Stadt Wels baut in Kooperation mit ÖIF Integrationsprojekte aus

Im neuen Jahr will die Stadt Wels weitere Impulse in Sachen Integration setzen: Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen wird es im kommenden Jahr in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds eine Reihe weiterer Projekte geben. "Die Angebote richten sich vor allem an Sozialhilfe-Empfänger und sollen sie dabei unterstützen, schnell Arbeit zu finden", sagt Vizebürgermeister und Integrationsreferent Gerhard Kroiß (FP).