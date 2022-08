Stadt sagt Müllsündern verstärkt den Kampf an

Die Ordnungswache wird in den nächsten Wochen verstärkt ein Auge darauf werfen, dass der Müll dort landet, wo er landen soll: nämlich in den zahlreich aufgestellten Mülleimern in der Innenstadt. Derzeit häufen sich wieder achtlos weggeworfene Plastikflaschen, Dosen, Verpackungsmaterial und vieles mehr – Müll, der oft direkt neben Sitzgelegenheiten weggeworfen wird, obwohl sich dort Mülleimer befinden.

Die Mitarbeiter des Rayonsdienstes in der Innenstadt sind sieben Tage in der Woche bereits frühmorgens unterwegs, um die weggeworfenen Reste der Nachtschwärmer zu entfernen und die Mülleimer zu entleeren, damit speziell die Fußgängerzonen sowie der Kaiser-Josef-Platz, die Ringstraße und der Stadtplatz gepflegt aussehen. Alle Mülleimer werden mindestens einmal pro Tag geleert.

Bis zu 8500 Euro Strafe

Die Ordnungswache wird nun verstärkt Schwerpunktkontrollen durchführen, um gegen Müllsünder vorzugehen, und Vergehen rigoros anzeigen. Der Magistrat kann Strafen in der Höhe von bis zu 8500 Euro ausstellen.