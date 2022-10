Stadt der Pferde, Stadt der Schiffer: Stadl-Paura jubelt über Stadterhebung

Der 24. Oktober 2022 wird als eines der bedeutendsten Ereignisse von Stadl-Paura in die Ortsgeschichte eingehen: Die Landesregierung stimmte am Montag dem Antrag zur Stadterhebung zu. In der jüngsten Stadt Österreichs ist die Freude darüber natürlich groß. "Das Gefühl ist herrlich, ich bin überglücklich", sagte Bürgermeister Christian Popp (Liste Popp) in einer ersten Reaktion. "Für die Stadtgemeinde ist es auch ein Statussymbol. Wir können auch nach außen demonstrieren, welchen Stellenwert Stadl-Paura in der Region einnimmt", betont der "neue Stadtchef".

Die Kriterien für eine Stadterhebung seien bereits längst erfüllt gewesen, darunter das Kriterium von mindestens 4500 Einwohnern sowie die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung. Nach der Landesausstellung "Mensch & Pferd" konnte der Tourismus ausgebaut und der Bekanntheitsgrad von Stadl-Paura gesteigert werden. Allein das Pferdezentrum zählt jährlich rund 150.000 Besucher und generiert rund 30.000 Nächtigungen in der Region. Der Stadlinger Schifferverein, der die Geschichte der Salzschifffahrt lebendig hält, machte erst vor zwei Wochen Schlagzeilen, als die UNESCO die "Gegenzüge" auf der Traun zum immateriellen Kulturerbe erklärte.

Christian Popp, Bürgermeister von Stadl-Paura (Liste Popp)

Weiteres Wachstum

Und die Stadtgemeinde wird in den nächsten Jahren weiter wachsen, auf dem Gelände der alten Flachsspinnerei entsteht ein ganz neuer Stadtteil mit modernem Wohnraum.

Was wird sich für die Bürger der ehemaligen Marktgemeinde mit der Stadterhebung ändern? "Für den einzelnen Bürger ändert sich nichts, außer dem Stolz und der Freude darüber. Ich als Bürgermeister verdiene auch nicht mehr", betont Popp und lacht. Es würden sich aber viele neue Chancen ergeben, und die Stadterhebung sei zugleich ein Ansporn für eine weitere gute Entwicklung des Ortes, erklärt der Bürgermeister.

Jubiläumsjahr 2023

Ein Termin für die Verleihung der Stadturkunde durch Landeshauptmann Thomas Stelzer steht noch nicht fest.

Aber es gibt in nächster Zeit einige Gelegenheiten, die Stadterhebung gemeinsam mit der Bevölkerung zu feiern. Am 2. und 3. Dezember findet die feierliche Eröffnung der sanierten und erweiterten Volksschule und des neuen Flößersaals statt – ein Projekt, in das rund 8,4 Millionen Euro investiert wurden. Im nächsten Jahr feiert die Stadtgemeinde außerdem zwei Jubiläen: 150 Jahre Gemeinde Stadl-Paura und 50 Jahre Markterhebung. Außerdem stehen das 130-Jahr-Jubiläum des Musikvereins, der 75. Geburtstag der MIVA Austria sowie das Jubiläum 70 Jahre Sportklub Blau-Weiß an.

Zahlen und Fakten

Rund 5020 Bürgerinnen und Bürger haben ihren Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde Stadl-Paura. Größter Betrieb ist Linde Gas, Hauptattraktion ist das Pferdezentrum mit rund 150.000 Besuchern jährlich. Weit über die Region hinaus bekannt sind auch die Paurakirche sowie der Schifferverein.