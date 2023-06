Stadl-Paura feierte Stadterhebung mit großem Festakt

Bei dieser Premiere kam es auch zur offiziellen Überreichung der Stadturkunde durch Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) an Bürgermeister Christian Popp. "Es ist längst an der Zeit, dass sich die ,Stadt der Pferde‘ nun auch tatsächlich als Stadt bezeichnen darf", sagte Hattmannsdorfer. Am Samstag führte der von den Stadlinger Vereinen veranstaltete Festzug vom Pferdezentrum über den Marktplatz bis zur Dreifaltigkeitskirche. Der Musikverein gestaltete das Stadtfest am Abend. Am Sonntag feierten die Stadlinger ab 9 Uhr einen Festgottesdienst in der Paura-Kirche. Im Anschluss gab es einen Kirtag mit Frühschoppen, den der Verein ProPaura veranstaltete.

