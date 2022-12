"Stader Advent" und Krippenausstellung

Krippenausstellung in der Wallfahrtskirche

Zwei Tage später ist die kleine, idyllisch nahe Gunskirchen gelegene Wallfahrtskirche erstmals Schauplatz einer Krippenausstellung. Am Sonntag, 11., und am 18. Dezember sind von 15 bis 18 Uhr rund 30 Krippen aus Privatbesitz sowie Exemplare von bekannten Krippenbaumeistern zu sehen. Nach der "Kripperlroas" lädt die Pfarre zu Keksen, Kinderpunsch und Glühmost ins Mesnerhaus. Die beiden Adventveranstaltungen bilden den Schlusspunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe von "Kirche und Kultur" in Gunskirchen.

