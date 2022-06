Spürnasen sind nun wieder verstärkt in Wels im Einsatz

Sie gelten als die besten Freunde des Menschen und sind auch für die Polizei unerlässliche Helfer. Denn die Polizeihunde können Vermisste aufspüren, Drogen, Sprengstoff und sogar Banknoten und Dokumente mit ihren feinen Nasen erschnüffeln. Sie sind außerdem als Blut-, Leichen- sowie Brandmittelspürhunde im Einsatz.

Bis zur Polizeireform im Jahr 2005 waren auch in Wels sechs Hundeführer mit ihren Vierbeinern stationiert, danach wurden sie allerdings abgezogen. Seit kurzem sind nun wieder permanent zwei Polizeidiensthundeführer mit ihrem "Kommissar Rex" 24 Stunden am Tag in Wels sowie in den Umlandbezirken Wels-Land, Grieskirchen und Eferding im Einsatz. "Wir sind mit unseren Hunden nicht präventiv unterwegs, sondern müssen angefordert werden, etwa für Hausdurchsuchungen, bei Einbrüchen oder bei der Suche nach Abgängigen", sagt Robert Märzinger, Landesausbildungsleiter der OÖ. Polizeihundestaffel. Derzeit versehen in Oberösterreich 45 Polizeihunde ihren Dienst, 25 in Linz sowie je zehn in Ried sowie in Laakirchen. Für den Einsatz im Raum Wels werden aus Ried und Laakirchen zwei Polizeidiensthundeführer 24 Stunden am Tag abgestellt. "Wir wollten uns in Wels besser aufstellen, weil hier doch größerer Bedarf und höhere Kriminalität gegeben sind", sagt Märzinger. Jetzt hoffen er und seine Kollegen, dass man auch verstärkt angefordert werde, um die Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei ihren Einsätzen und bei der Ermittlungsarbeit in Kriminalfällen unterstützen zu können.

Besonders für die Polizeiarbeit eignen sich Deutsche, Belgische und Holländische Schäferhunde. Hundenasen nehmen winzigste Konzentrationen von Duftstoffen wahr und sind der menschlichen Nase in dieser Hinsicht um Längen voraus. Beim Schäferhund geht man von etwa 220 Millionen Riechzellen aus, beim Menschen sind es hingegen nur circa fünf Millionen Riechzellen.

Ausbildung dauert zwei Jahre

Die Ausbildung der Tiere dauert eineinhalb bis zwei Jahre, danach folgt noch die Spezialausbildung, etwa als Suchtmittel- oder Brandmittelspürhund. Die Polizeihunde leben bei den jeweiligen Diensthundeführern zu Hause gemeinsam im Familienverbund und sind fixer Bestandteil in deren Leben. In den "Ruhestand" gehen die Tiere mit zehn, elf Jahren.

Erfreut darüber, dass in Wels nun wieder die Diensthundestaffel im Einsatz ist, zeigt sich Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP).