Sprungbrett für Skater Szene trifft sich in Wels

In der Welser Skatehalle geht es am Samstag, 4. September, heiß her. Bei der "Best Foot Forward Tour" werden Talente aus dem Amateurbereich gesichtet, die den Sprung vom Amateur zum Profisport wagen wollen. Teilnehmen kann aber jeder, der einfach Lust auf einen Wettbewerb hat und sich mit anderen begeisterten Skateboardern messen möchte.

Veranstalter sind die Boardsportunternehmen Blue Tomato und Zumiez. Contests für Amateure fanden unter anderem bereits in Hamburg, Helsinki, Berlin und Innsbruck statt, in der Tiroler Landeshauptstadt steigt am 2. Oktober auch das Finale in der Skatehalle Innsbruck.

Beim Wettbewerb in der Welser Skatehalle fahren jeweils zwei Teilnehmer in einem Durchgang gegeneinander. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat zwei Minuten Zeit, sich zu beweisen und die besten Tricks auszupacken. Die besten Fahrer aus der Qualifikation treten in den "Finals" wieder in Durchgängen mit jeweils zwei Startern gegeneinander an, um die endgültigen Sieger zu küren.

Zwei der erfolgreichsten ehemaligen Gewinner bei der Best Foot Forward Tour sind Tom Asta und Ishod Wair, die beide mittlerweile in der Königsklasse, der Street League, mitfahren.

Der Wettbewerb in Wels findet unter den aktuellen Corona- und Hygienebestimmungen statt. Alle Infos zur Tour und Voranmeldung unter www.blue-tomato.com