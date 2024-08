Spraydosen explodierten: Wohnhausbrand in Pupping

Brand in Pupping

In einer Garage sollen laut ersten Informationen um kurz vor 7 Uhr Spraydosen explodiert sein. In der Garage haben sich auch mehrere Feuerwehrsartikel eines Fachhandels für Pyrotechnik befunden. Durch die Wucht der Explosion zerbarsten mehrere Fensterscheiben, wodurch die fünf Bewohner des Wohnhauses leicht verletzt wurden. Die Personen wurden in Krankenhäuser nach Linz und Wels gebracht.

Lesen Sie auch: Bekanntes Wirtshaus bei Großbrand in Eschenau zerstört

"Der Brand hat sich danach von der Garage auf das Wohnhaus ausgebreitet, der Dachstuhl ist angebrannt", sagt Abschnitts-Feuerwehrkommandant Hubert Straßer. Der Garagenanbau ist mittlerweile fertig abgelöscht und der Brand unter Kontrolle. Insgesamt standen sieben Feuerwehren im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper