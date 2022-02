Während die Welser Schulen in den Semesterferien geschlossen sind, herrscht bei Deutschkursen für Zuwanderer Hochbetrieb. Die 120 Teilnehmer sind auch in dieser Woche eifrig am Lernen. Die Stadt bietet aktuell neun Kurse an. Zwei weitere wurden heuer bereits beendet. Das Sprachangebot gliedert sich vier unterschiedliche Niveaus (A1, A2, B1, B2). Die Kurse werden im Quartier Gartenstadt (Otto-Loewi-Straße 2) und in der Mittelschule 1 (Rainerstraße 5) abgehalten. Restplätze gibt es für einen